Почему облака не опускаются на Землю

Sibnet.ru
Облака
Облака, несмотря на кажущуюся невесомость, все же имеют немалый вес. По идее, они должны быстро опускаться землю, но подолгу парят в воздухе. Как наука объясняет этот феномен?

Облако — это множество крошечных капелек воды или кристаллов льда. Они кажутся белыми из-за многократного отражения солнечного света. Масса самых внушительных — кучевых облаков — достигает сотен тонн. Но, несмотря на вес они не падают на землю.

Дело в том, что капли воды и кристаллики льда, из которых состоят облака, настолько малы и легки, что теплый воздух, поднимающийся от поверхности земли, компенсирует силу тяжести.

Облако «роняет» влагу (дождь, снег) только тогда, когда капли становятся слишком тяжелыми и превышают возможности восходящих потоков удерживать их.

Но существуют «наземные облака» — туманы. Они образуются из-за конденсации водяного пара у поверхности земли.



Наука
