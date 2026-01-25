Угрожающий эпидемией неизлечимый вирус распространяется в Индии

Власти Индии пытаются сдержать вспышку смертельно опасного вируса Нипах, который грозит новой эпидемией пишет портал The Independent со ссылкой на источники.

Нипах смертелен и от него не существует лекарства. Всемирная организация здравоохранения считает его патогеном высокого риска. Его переносчиками могут быть летучие мыши, а также его можно получить через зараженные фрукты.

Индия оперативно принимает меры по сдерживанию вспышки вируса Нипах в штате Западная Бенгалия на востоке страны после подтверждения пяти случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер, рассказали источники портала.

По их информации, около ста человек поместили на домашний карантин, заболевшие проходят лечение в больницах в столице Калькутте. Один пациент находится в критическом состоянии.