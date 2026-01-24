Будильники iPhone потеряли голос после обновления

Владельцы iPhone после обновления столкнулись со сбоем, из-за которого их будильники стали срабатывать без звука.

Изменение настроек происходит без участия пользователя. Проверить наличие проблемы можно в приложении «Часы», открыв каждый будильник и убедившись, что для него выбран звуковой сигнал, а не беззвучный режим, пишет портал 9to5Mac.

При корректной настройке сигнал должен звучать в установленное время вне зависимости от того, переведен ли сам смартфон в беззвучный режим. Для проверки можно создать тестовый будильник на ближайшие несколько минут.

Также пользователям рекомендуется учитывать особенности системных настроек iOS. Громкость будильника зависит от параметров звука и уведомлений и может снижаться, если разрешено изменение громкости кнопками.

Кроме этого, на громкость сигнала в современных моделях iPhone также влияет функция «Распознавание внимания», связанная с Face ID. Если датчики фиксируют, что лицо пользователя обращено к экрану, система автоматически снижает громкость уведомлений и будильников.