«Сибирь» одолела «Ак Барс» по буллитам

Новосибирская «Сибирь» обыграла казанский «Ак Барс» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

Один из лидеров Восточной конференции вел в счете 2-0, однако благодаря шайбам Тимура Ахиярова и Антона Косолапова во втором периоде «Сибири» удалось сравнять счет. В овертайме команды оставили свои ворота в неприкосновенности.

Победный буллит на счету Скотта Уилсона. Великолепный матч провел голкипер сибиряков Михаил Бердин, на счету которого 39 отраженных бросков и три буллита. Для сравнения — «Сибирь» нанесла в ворота соперников только 16 бросков.

В предыдущем матче «Сибирь» в гостях обыграла лидера конференции «Металлург» со счетом 2:1. Новосибирский клуб остается на восьмом месте Востока.