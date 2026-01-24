НАВЕРХ

«Сибирь» одолела «Ак Барс» по буллитам

Sibnet.ru
ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» обыграла казанский «Ак Барс» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

Один из лидеров Восточной конференции вел в счете 2-0, однако благодаря шайбам Тимура Ахиярова и Антона Косолапова во втором периоде «Сибири» удалось сравнять счет. В овертайме команды оставили свои ворота в неприкосновенности.

Победный буллит на счету Скотта Уилсона. Великолепный матч провел голкипер сибиряков Михаил Бердин, на счету которого 39 отраженных бросков и три буллита. Для сравнения — «Сибирь» нанесла в ворота соперников только 16 бросков.

В предыдущем матче «Сибирь» в гостях обыграла лидера конференции «Металлург» со счетом 2:1. Новосибирский клуб остается на восьмом месте Востока.

Спорт #Хоккей #Новосибирск
Топ комментариев

corrector

Кто медицину десятилетиями разваливал под маской оптимизации ? Кто издает законы по которым уже...

Egorka72

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая".

-Керя-

Это Зелебоба Европейцам расскажет куда миллиарды потратил...

Starbit

У укропцев оказывается есть адекватные в раде как эта Анна