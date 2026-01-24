НАВЕРХ
Гренландию назвали «куском льда в бокале виски» Трампа

Sibnet.ru
Гренландия
Фото: Ting Chen / CC BY-SA 2.0

Гренландия является «куском льда», который президент США Дональд Трамп мог бы «положить в свой виски», заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Возможно, что он всю Исландию, простите, Гренландию, как большой кусок льда, хотел положить в свой виски. Это возможно. Может, он и не может положить, но этот кусок льда теперь его», — цитирует телеканал М1 венгерского политика.

На форуме в Давосе Трамп назвал Гренландию «куском льда», а позже ошибочно использовал название «Исландия» (Iceland) в контексте острова. При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт настаивала, что Трамп не перепутал Гренландию и Исландию.

Орбан отметил, что все происходящее в Гренландии с военной точки зрения важно для Соединенных Штатов, при этом НАТО «исчерпал себя и уже давно функционировал неэффективно».

Гренландия принадлежит Дании, однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США по соображениям безопасности. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова.

