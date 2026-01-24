Россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады

Российские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии, сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Ранее было принято решение, что россияне смогут выступить на Играх-2026 в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Отмечается, что нейтральные спортсмены смогут находиться на трибунах.

«Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время церемонии открытия, поскольку они являются индивидуальными спортсменами. Однако им будет предоставлена возможность ознакомиться с мероприятием», — говорится в сообщении.

Решение об их участии в церемонии закрытия будет принято во время самих Игр. Ожидается, что на Олимпиаде в Италии Россию представят не более 13 спортсменов — фигуристы, лыжники, саночники, ски-альпинисты.