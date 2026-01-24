НАВЕРХ

Россиянам запретили участвовать в церемонии открытия Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
188 0
Флаг российских спортсменов на Олимпиаде
Флаг российских спортсменов на Олимпиаде
Фото: © International Olympic Committee

Российские спортсмены не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии, сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Ранее было принято решение, что россияне смогут выступить на Играх-2026 в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Отмечается, что нейтральные спортсмены смогут находиться на трибунах.

«Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде делегаций (команд) во время церемонии открытия, поскольку они являются индивидуальными спортсменами. Однако им будет предоставлена возможность ознакомиться с мероприятием», — говорится в сообщении.

Решение об их участии в церемонии закрытия будет принято во время самих Игр. Ожидается, что на Олимпиаде в Италии Россию представят не более 13 спортсменов — фигуристы, лыжники, саночники, ски-альпинисты.

Еще по теме
Олимпиаду-2026 официально покажут в России
Трусова подтвердила возвращение в большой спорт
Фигуристы с русскими корнями заняли весь пьедестал чемпионата США
МОК допустил фигуристов Петросян и Гуменника на Олимпиаду-2026
смотреть все
Спорт #Зимние виды
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

corrector

Кто медицину десятилетиями разваливал под маской оптимизации ? Кто издает законы по которым уже...

Egorka72

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая".

-Керя-

Это Зелебоба Европейцам расскажет куда миллиарды потратил...

Starbit

У укропцев оказывается есть адекватные в раде как эта Анна