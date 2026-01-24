Госдума использовала ChatGPT при создании законопроекта

Следы вероятного использования чат-бота ChatGPT появились в пояснительной записке к новому законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы РФ 21 января 2026 года.

Речь идет о сопроводительном документе к поправкам в Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». Профильным комитетом при подготовке законопроекта выступил комитет Госдумы по молодежной политике.

В пояснительной записке к законопроекту есть ссылка на результаты опроса проекта «Пульс НКО» с маркетинговой UTM-меткой source=chatgptcom. Такие метки появляются в ссылках, взятых из чата в ChatGPT.

Наличие данного параметра свидетельствует о переходе на сайт непосредственно из интерфейса чат-бота компании OpenAI. Фрагменты текста могли быть сгенерированы нейросетью и перенесены в официальный документ без удаления технических метаданных.

В списке авторов инициативы значатся десять депутатов, а также пять сенаторов, среди которых вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, а также заместители председателя Госдумы Петр Толстой, Анна Кузнецова и Борис Чернышев.