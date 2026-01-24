НАВЕРХ
Госдума использовала ChatGPT при создании законопроекта

Заседание Госдумы РФ
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Следы вероятного использования чат-бота ChatGPT появились в пояснительной записке к новому законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы РФ 21 января 2026 года.

Речь идет о сопроводительном документе к поправкам в Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». Профильным комитетом при подготовке законопроекта выступил комитет Госдумы по молодежной политике.

В пояснительной записке к законопроекту есть ссылка на результаты опроса проекта «Пульс НКО» с маркетинговой UTM-меткой source=chatgptcom. Такие метки появляются в ссылках, взятых из чата в ChatGPT.

Наличие данного параметра свидетельствует о переходе на сайт непосредственно из интерфейса чат-бота компании OpenAI. Фрагменты текста могли быть сгенерированы нейросетью и перенесены в официальный документ без удаления технических метаданных.

В списке авторов инициативы значатся десять депутатов, а также пять сенаторов, среди которых вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, а также заместители председателя Госдумы Петр Толстой, Анна Кузнецова и Борис Чернышев.

Топ комментариев

Egorka72

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая".

corrector

Кто медицину десятилетиями разваливал под маской оптимизации ? Кто издает законы по которым уже...

Starbit

У укропцев оказывается есть адекватные в раде как эта Анна

Starbit

Чем тупее стадо-тем легче им управлять. убрать все, оставить только поднимание флага и гимн роисси петь...