Церковь предложила сократить допустимый срок аборта

Росту рождаемости в России будет способствовать сокращение допустимого срока для аборта с 12-й до девятой недели беременности и перевод этой сферы под госконтроль, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Последовательное законодательное сокращение срока, на котором разрешен аборт, на первом этапе с 12 до девяти недель, способно положительно сказаться на ситуации с рождаемостью», — сказал он в комментарии ТАСС.

По оценке Лукьянова, принятие этих мер на федеральном уровне может уже в первый год сократить число абортов примерно на 30%. В результате популяция россиян увеличится примерно на 300 тысяч человек.

Священник также выступил за проведение абортов только в государственных клиниках, выразив мнение, что в частных не всегда соблюдается законодательство. Кроме того, Лукьянов предложил отказаться от проведения абортов по ОМС без «медицинских или социальных показаний».

Комитет Госдумы по охране здоровья еще в 2024 году рекомендовал Минздраву проработать вопрос о сокращении срока проведения абортов с 12 до девяти недель. Срок 12 недель был установлен с учетом медицинских рисков и технических возможностей проведения операции.