НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Церковь предложила сократить допустимый срок аборта

Источник:
ТАСС
127 0
Новорожденные
Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Росту рождаемости в России будет способствовать сокращение допустимого срока для аборта с 12-й до девятой недели беременности и перевод этой сферы под госконтроль, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Последовательное законодательное сокращение срока, на котором разрешен аборт, на первом этапе с 12 до девяти недель, способно положительно сказаться на ситуации с рождаемостью», — сказал он в комментарии ТАСС.

По оценке Лукьянова, принятие этих мер на федеральном уровне может уже в первый год сократить число абортов примерно на 30%. В результате популяция россиян увеличится примерно на 300 тысяч человек.

Священник также выступил за проведение абортов только в государственных клиниках, выразив мнение, что в частных не всегда соблюдается законодательство. Кроме того, Лукьянов предложил отказаться от проведения абортов по ОМС без «медицинских или социальных показаний».

Комитет Госдумы по охране здоровья еще в 2024 году рекомендовал Минздраву проработать вопрос о сокращении срока проведения абортов с 12 до девяти недель. Срок 12 недель был установлен с учетом медицинских рисков и технических возможностей проведения операции.

Еще по теме
Ответы врачей: как научиться не мерзнуть зимой
Врач призвала не беспокоиться из-за лишнего веса после праздников
Можно ли согреться в мороз крепким алкоголем
Обновлен норматив по времени прибытия скорой помощи
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Религия
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Лавров предложил переименовать Великобританию
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Наказание за слепящие фары захотели ужесточить
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры
ВСУ построят третью линию обороны
Церковь предложила сократить допустимый срок аборта
Изменился расчет платы за холодную воду при отсутствии счетчика
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Max покажет предупреждение при звонке с неизвестного номера
29
Лавров предложил переименовать Великобританию
26
Ким Чен Ын публично раскритиковал и снял с поста министра
22
Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ
17
Лавров заявил о возможности разрушения НАТО