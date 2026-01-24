Как получить перерасчет за отопление

Если температура в квартире ниже установленной нормы, а длительность нарушения превысила допустимые сроки, то россияне могут получить перерасчет за некачественное отопление, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

В зимний период норма температуры в жилых комнатах должна быть не меньше 18 градусов, а в угловых комнатах — не меньше 20 градусов, уточнил парламентарий в комментарии РИА Новости.

Также есть допустимые перерывы суммарно за месяц: 24 часа — общий допустимый перерыв в отоплении, 16 часов единовременно — при температуре в 12-18 градусов, восемь часов — если температура составляет 10-12 градусов.

Если показатели не соответствуют нормативам, то размер платы падает на 0,15 процента за каждый час. Лучше сразу сообщить о проблеме в аварийно-диспетчерскую службу УК или ТСЖ, а также записать номер заявки и время обращения.

Срок реагирования на такие обращения зависит от их типа. Так, заявка по локализации аварийных повреждений рассматривается 30 минут, а по устранению аварии внутридомовых систем — трое суток. Ответ на письменный запрос приходит в течение 30 дней.

Для того, чтобы вернуть переплату за услугу теплоснабжения ненадлежащего качества, необходимо собрать доказательства нарушения и оформить официальный перерасчет. Основной документ — акт проверки качества коммунальной услуги с замером температуры.

Если УК не отреагирует на заявку, откажется составить акт или выполнить перерасчет, то жилец вправе обратиться в надзорные органы: Роспотребнадзор или государственную жилищную инспекцию.