ВСУ построят третью линию обороны

ВСУ активно строят третью линию обороны за подконтрольным Киеву Краматорском в Донецкой народной республике и в районе Павлограда в Днепропетровской области, написал OSINT-аналитик Клеман Молен на своей странице в соцсети X.

Согласно спутниковым снимкам, ВСУ продлевают третью полосу обороны в районе Краматорска, а также готовят четвертую линию обороны к северу и западу от Покровска в ДНР. Одновременно украинские военные усилили оборонительное кольцо вокруг Павлограда.

Аналитик отметил, что замысел украинского командования заключается в соединении полос укреплений на подконтрольных территориях ДНР и Запорожской области в единую линию обороны, а также в создании перед ней зон поражения.

Отмечается, что украинские военные инженеры продолжают работы при температуре в минус 20 градусов и приближение линии фронта. Неофициально защитные сооружения называют «новой линией Донбасса».

Она должна вырасти в сплошную оборонительную полосу от Сум до Запорожья. Украинские военные также возводят новую линию укреплений к югу от Волчанска и в районе Харькова, а также в Черниговской области.

Молен уточнил, что укрепления уже видны из космоса, над их сооружением ежедневно работают сотни бульдозеров. По его словам, «будет интересно посмотреть», как именно Россия попытается взять новую оборонительную линию ВСУ.