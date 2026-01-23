Найдены самые древние наскальные изображения в мире. ФОТО

Международная группа ученых нашла в одной из пещер южной части индонезийской провинции Сулавеси следы краски, нанесенной вокруг человеческих ладоней. Анализ показал, что данные изображения — самые древние изо всех известных образцов наскального искусства.

Для датировки использовался высокоточный уран-ториевый метод, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature. Оказалось, что минимальный возраст рисунка — примерно 67,8 тысячи лет.

Эта дата на 16,6 тысячи лет древнее самых ранних известных до этого наскальных изображений в этой части мира. Даже самые древние наскальные изображения Европы, оставленные неандертальцами, на 1,1 тысячи лет младше.

Самые древние наскальные изображения в мире Фото: © Nature

Пока неясно, какой вид древнего человека оставил после себя эти образцы наскального искусства. Дело в том, что территорию современной Индонезии колонизировали разные предки человека, первые из гоминид обосновались здесь еще миллион лет назад.

Считается, что после выхода из Африки около 70 тысяч лет назад современные люди примерно за пять тысяч лет добрались до Австралии. Однако до недавнего времени было неясно, по какому маршруту они преодолели море, так как следов древних людей здесь не находили.

Удивительная находка стала первым свидетельством обитания разумных видов человека в этом районе в эпоху колонизации Австралии. Скорее всего, древние люди добрались до острова как раз через Сулавеси.