Глава МИД Италии обвинил Зеленского в неблагодарности

Глава итальянского МИД Антонио Таяни президента Украины Владимира Зеленского неблагодарным после его выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Зеленский раскритиковал Евросоюз за невозможность себя защищать. Он также назвал неэффективными военные возможности европейцев, в частности факт отправки 40 солдат в Гренландию, поставив под сомнение смысл такого символического шага и его посыл.

«Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное для ее поддержки с политической, финансовой и военной точек зрения. Поэтому, на мой взгляд, его речь не отличается щедростью по отношению к европейцам», — цитирует Таяни итальяснкая газета Corriere della Sera.

Глава МИД Италии подчеркнул, что вклад стран Европейского союза (ЕС) в поддержку Украины был значительным и сыграл ключевую роль в обеспечении ее устойчивости.