НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава МИД Италии обвинил Зеленского в неблагодарности

Источник:
Corriere della Sera
211 0
Глава итальянского МИД Антонио Таяни
Глава итальянского МИД Антонио Таяни
Фото: European People's Party / CC BY 2.0

Глава итальянского МИД Антонио Таяни президента Украины Владимира Зеленского неблагодарным после его выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Зеленский раскритиковал Евросоюз за невозможность себя защищать. Он также назвал неэффективными военные возможности европейцев, в частности факт отправки 40 солдат в Гренландию, поставив под сомнение смысл такого символического шага и его посыл.

«Мне кажется, что Европа гарантировала независимость Украины, делая все возможное для ее поддержки с политической, финансовой и военной точек зрения. Поэтому, на мой взгляд, его речь не отличается щедростью по отношению к европейцам», — цитирует Таяни итальяснкая газета Corriere della Sera.

Глава МИД Италии подчеркнул, что вклад стран Европейского союза (ЕС) в поддержку Украины был значительным и сыграл ключевую роль в обеспечении ее устойчивости.

Еще по теме
Украина потребовала от Евросоюза 1,5 триллиона долларов
Раскрыта главная тема переговоров России, Украины и США в Абу-Даби
Захарову рассмешили слова главы МИД Норвегии о викингах на Украине
Трамп предсказал потерю Украиной еще больших территорий
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Лавров предложил переименовать Великобританию
Боец UFC выложил черно-белое фото с сыном Кадырова после слухов о ДТП
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
План блокады Калининграда разработали в НАТО
32
Max покажет предупреждение при звонке с неизвестного номера
31
Экспертов удивил нестандартный способ защиты российских танков
29
Лавров предложил переименовать Великобританию
26
Ким Чен Ын публично раскритиковал и снял с поста министра