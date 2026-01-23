НАВЕРХ
Украина потребовала от Евросоюза 1,5 триллиона долларов

Источник:
ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Евросоюз вручило лидерам европейских стран конфиденциальный документ с финансовыми требованиями Украины на 1,5 триллиона долларов, по окончании экстренного саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украина выдвинула требование о выделении ей 800 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, в документе расписаны планы по привлечению этих денег. Они должны быть выделены в два этапа, на первом этапе — 300 миллиардов долларов», — приводит ТАСС слова Орбана.

Там также, по его словам, говорится еще о 700 миллиардов долларов, которые Киев просить на военных нужды течение следующих 10 лет.

«Не знаю, к чему это приведет, но это определенно как взрыв атомной бомбы. До сих пор мы думали, что ЕС попытается как-то избавиться от этого требования, смягчить его или уменьшить, но это требование было принято», — сказал Орбан.

Он напомнил, что с 2022 года страны Запада уже предоставили Украине более 193 миллиардов долларов и ЕС намерен выделить ей в 2026-2027 годах беспроцентный «военный кредит» на 90 миллиардов евро.

Еврокомиссия рассчитывает вернуть за счет репараций, полученных от России, и экспроприации замороженных российских активов.

Политика #Мир
