Похищенный в Красноярске подросток был в квартире с девушкой

Источник:
Sibnet.ru
Пропавший в Красноярске подросток и его предполагаемый похититель
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Красноярский подросток, о похищении которого заявил его отец, оперативно найден, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и региональное СУ СК РФ.

«Мальчик найден. Жив, находился на арендованной квартире вместе с девушкой», — сообщили следователи.

Правоохранительные органы разыскивали 14-летнего подростка, который вечером в четверг ушел из дома. Видеокамеры засняли его с неизвестным. Отец мальчика обнаружил пропажу 3 миллионов рублей из сейфа, позже он получил видео с просьбой сына выполнить требования похитителей. В переписке они назвали сумму в 30 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека (пункты «а», «д», «з» части 2 статьи 126 УК РФ). Полиция и следствие проверяли версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников.

