Десятилетняя девочка задохнулась в сугробе в Красноярском крае

Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Десятилетняя девочка погибла в сугробе в поселке Березовка, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии в пятницу.

Девочка играла на улице рядом с домом и рыла тоннель в большом сугробе. В какой-то момент снег обрушился и перекрыл выход. Ребенок не смог выбраться и задохнулся.

Дочку обнаружили родители, которые забеспокоились, что ее долго нет.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы).