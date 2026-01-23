НАВЕРХ
Десятилетняя девочка задохнулась в сугробе в Красноярском крае

Sibnet.ru
Сугроб, в котором погибла девочка в Красноярском крае
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Десятилетняя девочка погибла в сугробе в поселке Березовка, сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии в пятницу.

Девочка играла на улице рядом с домом и рыла тоннель в большом сугробе. В какой-то момент снег обрушился и перекрыл выход. Ребенок не смог выбраться и задохнулся.

Дочку обнаружили родители, которые забеспокоились, что ее долго нет.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы).

#Происшествия #Красноярск
