Наука объяснила истинную природу ненависти и гнева

Источник:
Evolution and Human Behavior
Гнев и ненависть
Фото: © Freepik.com/

Психологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего доказали, что гнев и ненависть — это не просто разные степени «злости», а два самостоятельных эмоциональных механизма, в которые эволюция заложила разные функции.

В обыденной жизни люди часто путают гнев и ненависть. Но наука доказала, что это разные эмоции. Эволюция их сформировала для адаптации к разным задачам выживания и они запускают разные модели поведения.

«Если путать гнев и ненависть, легко неправильно понять, чего человек пытается добиться в конфликте, и выбрать неэффективную стратегию его разрешения», — приводит журнал Evolution and Human Behavior слова ведущего автора работы Митчелла Ландерса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачем людям смех с точки зрения науки

Результаты исследования, в которых приняли участие 725 человек, оказались однозначными. В состоянии гнева люди предпочитали стратегии восстановления отношений — разговор, объяснение своей позиции, ожидание извинений.

В состоянии ненависти преобладали желания избегать человека навсегда, лишить его ресурсов или причинить ущерб, отметили ученые.

Дополнительный анализ показал, что усиление гнева повышает стремление к «торгу», но при его хронической неэффективности гнев может перерастать в ненависть. При этом рост интенсивности ненависти, наоборот, полностью подавляет готовность к диалогу.


Наука #Психо
Обсуждение (0)
