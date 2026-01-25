Наука объяснила истинную природу ненависти и гнева

Психологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего доказали, что гнев и ненависть — это не просто разные степени «злости», а два самостоятельных эмоциональных механизма, в которые эволюция заложила разные функции.

В обыденной жизни люди часто путают гнев и ненависть. Но наука доказала, что это разные эмоции. Эволюция их сформировала для адаптации к разным задачам выживания и они запускают разные модели поведения.

«Если путать гнев и ненависть, легко неправильно понять, чего человек пытается добиться в конфликте, и выбрать неэффективную стратегию его разрешения», — приводит журнал Evolution and Human Behavior слова ведущего автора работы Митчелла Ландерса.

Результаты исследования, в которых приняли участие 725 человек, оказались однозначными. В состоянии гнева люди предпочитали стратегии восстановления отношений — разговор, объяснение своей позиции, ожидание извинений.

В состоянии ненависти преобладали желания избегать человека навсегда, лишить его ресурсов или причинить ущерб, отметили ученые.

Дополнительный анализ показал, что усиление гнева повышает стремление к «торгу», но при его хронической неэффективности гнев может перерастать в ненависть. При этом рост интенсивности ненависти, наоборот, полностью подавляет готовность к диалогу.