УАЗ захотел собирать машины в Пакистане

Ульяновский автомобильный завод хочет организовать сборочное производство внедорожников в Пакистане, сообщила пресс-служба предприятия.

«Пакистан по-прежнему представляет интерес, который, не исключено, в перспективе сможет вылиться в реальные шаги по организации взаимовыгодного сотрудничества с южно-азиатской республикой», — сообщила пресс-служба завода Motor.

Что касается экспортного направления, то в настоящее время УАЗ консолидирует усилия на других зарубежных рынках, в частности странах Латинской Америки, Северной Африки и СНГ.

Переговоры о сотрудничестве ведутся с 2017 года. Тогда о готовности обсуждать совместное производство УАЗов в Пакистане заявлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В 2021 году российская сторона подтвердила интерес как к прямым поставкам готовых автомобилей, так и к организации на месте крупноузловой сборки (SKD).

Пакистан — пятая по величине населения страна в мире, но ее автомобильная промышленность занимает место в четвертом десятке. Первый автомобиль был произведен в 1953 году на заводе National Motors, открытом совместно с General Motors.

Доминирующие производители сейчас Pak Suzuki Motor, Indus Motor Company (Toyota), Honda Atlas. Рынок активно осваивают китайские компании.