Психолог перечислила признаки токсичных отношений в семье

«Известия»
Давление, чувство вины и обесценивание со стороны близких указывают не на обычные семейные конфликты, а на токсичные отношения, которые разрушают психическое здоровье, рассказала клинический психолог Ксения Савельева.

Ключевое отличие токсичности заключается в ее хроническом характере, пояснила в интервью «Известиям» Савельева. «Обычный конфликт — это эпизод, который имеет разрешение и не подрывает фундамент отношений. Токсичные отношения — это сама система, деструктивная и повторяющаяся», — сказала она.

Психолог отметила, что тревожным сигналом становятся регулярное обесценивание чувств и решений, эмоциональный шантаж, нарушение личных границ и отсутствие эмпатии.

«Главный субъективный индикатор — ваше состояние после контакта. Если после общения вы стабильно чувствуете себя опустошенным, подавленным или тревожным, это верный признак деструктивного взаимодействия», — подчеркнула Савельева.

Как нейтрализовать абьюзера на работе

Эксперт обратила внимание, что чувство вины часто мешает людям дистанцироваться от родственников, даже когда отношения причиняют вред. «Это не слабость, а следствие глубинных психологических механизмов и жестких семейных установок вроде "семья — это святое" или "ты обязан"», — объяснила психолог.

Длительное терпение токсичных отношений может приводить к тревожно-депрессивным состояниям, эмоциональному выгоранию, снижению самооценки и даже психосоматическим расстройствам.

Наука #Психо #Общество
