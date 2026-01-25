НАВЕРХ
«Железное облако» раскрыло страшное будущее Земли

The Times
Планета Земля
Фото: © NASA

Гигантское «железное облако», обнаруженное астрономами в глубинах космоса, может быть остатком каменистой планеты, уничтоженной умирающей звездой, считают астрономы из Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона.

«"Железное облако" в форме бруска имеет длину почти четыре триллиона миль. Если бы вы могли проехать по нему со скоростью 110 километров в час, путешествие заняло бы более восьми миллионов лет», — приводит The Times рассказ ученых.

Облако было обнаружено внутри впечатляющего кольцеобразного скопление газа, расположенного на расстоянии около 2400 световых лет. По данным исследователей, общая масса атомов железа в этой структуре сопоставима с Марсом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему ядро Земли не остывает

«Железное облако» может показать нам конечную судьбу Земли, треть массы которого составляет железо.

Солнце находится в середине жизненного цикла и будет светить еще пять миллиардов лет. Когда его ядерное топливо начнет заканчиваться, оно раздуется до размеров красного гиганта, и тогда чудовищная жара испарит Землю и превратит в такое же «железное облако».

Наука #Космос
