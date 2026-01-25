Эксперты сравнили «Армату» с новейшим американским танком M1E3

Новый американский танк M1E3 Abrams не выдержит столкновения с более продвинутым российским Т-14 «Армата», считает военный эксперт издания 19FortyFive Исаак Зейтц.

Армия США в январе 2026 года выставила на Детройтском автосалоне демонстрационный образец новейшего американского танка M1E3 Abrams. Он отличается необитаемой башней, гибридной силовой установкой и автоматом заряжания пушки, позволившим сократить экипаж до трех человек.

Ожидается, что эта машина станет танком нового поколения для сухопутных войск США, ни в чем не уступающим самым передовым образцам. Но как он будет выглядеть на фоне Т-14 "»Армата», который многие называют лучшим танком в мире?

По мнению эксперта, если два танка встретятся в бою, Т-14, скорее всего, победит, потому что это более зрелый проект. Но когда разработка M1E3 будет завершена, наверняка многое изменится, добавил Зейтц.

Он отметил, что у Т-14 хорошая конструкция. Об этом свидетельствует целый ряд проектов, которые пытаются скопировать некоторые черты «Арматы».

Что касается M1E3, то предстоит еще очень многое сделать, прежде чем конструкция машины будет окончательно доработана, а ее системы в полной мере интегрированы, заключил Хейтц.