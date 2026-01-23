НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Неизвестные похитили мальчика в Красноярске и потребовали 30 млн руб.

Источник:
Sibnet.ru
291 0

Житель Красноярска заявил о похищении 14-летнего сына, подростка ушел с неизвестным, а после отцу пришли требования о выкупе в 30 миллионов рублей, сообщили СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии и прокуратура региона.

Вечером 22 января подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Отец мальчика обнаружил, что из сейфов пропали 3 миллиона рублей. Позже он получил видео с просьбой сына выполнить требования похитителей. В переписке они потребовали выкуп в 10 раз больше похищенной суммы.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека (пункты «а», «д», «з» части 2 статьи 126 УК РФ), устанавливается местонахождение ребёнка и причастных к преступлению лиц.

В настоящее время оперативные службы и орган следствия проверяют версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников.

Ведется розыск. Приметы мальчика: рост около 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно русые кудрявые, глаза карие. Был одет: куртка болотного цвета, светло-синие джинсы, ботинки черного цвета.

По данным красноярских СМИ, отец подростка Андрей Капля владеет компанией «Автоспецмаш», которая продает грузовики, автокраны, тракторы и прочее. Издание «Проспект Мира» ставило его на 58 место в рейтинге богатейших красноярцев.

Еще по теме
«Барнаульский маньяк» потребовал отмены приговора
Мошенники стали использовать ИИ для фишинговых атак
Защита «ангарского маньяка» захотела отменить один из приговоров
Депутат рассказал о крадущих данные через игры на Apple мошенниках
смотреть все
ЧП #Криминал #Красноярск
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
План блокады Калининграда разработали в НАТО
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Лавров предложил переименовать Великобританию
Боец UFC выложил черно-белое фото с сыном Кадырова после слухов о ДТП
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
План блокады Калининграда разработали в НАТО
32
Max покажет предупреждение при звонке с неизвестного номера
31
Экспертов удивил нестандартный способ защиты российских танков
29
Лавров предложил переименовать Великобританию
26
Ким Чен Ын публично раскритиковал и снял с поста министра