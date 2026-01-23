Неизвестные похитили мальчика в Красноярске и потребовали 30 млн руб.

Житель Красноярска заявил о похищении 14-летнего сына, подростка ушел с неизвестным, а после отцу пришли требования о выкупе в 30 миллионов рублей, сообщили СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии и прокуратура региона.

Вечером 22 января подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Отец мальчика обнаружил, что из сейфов пропали 3 миллиона рублей. Позже он получил видео с просьбой сына выполнить требования похитителей. В переписке они потребовали выкуп в 10 раз больше похищенной суммы.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека (пункты «а», «д», «з» части 2 статьи 126 УК РФ), устанавливается местонахождение ребёнка и причастных к преступлению лиц.

В настоящее время оперативные службы и орган следствия проверяют версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников.

Ведется розыск. Приметы мальчика: рост около 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно русые кудрявые, глаза карие. Был одет: куртка болотного цвета, светло-синие джинсы, ботинки черного цвета.

По данным красноярских СМИ, отец подростка Андрей Капля владеет компанией «Автоспецмаш», которая продает грузовики, автокраны, тракторы и прочее. Издание «Проспект Мира» ставило его на 58 место в рейтинге богатейших красноярцев.