«Сибирь» обыграла «Металлург» в юбилейном матче легионера

Новосибирская «Сибирь» обыграла в Магнитогорске местный «Металлург» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Игрок новосибирского клуба Илья Талалуев открыл счет во встрече на шестой минуте второго периода. Спустя две с половиной минуты Егор Яковлев восстановил равенство в счете. В конце третьего периода Антон Косолапов принес гостям победу, реализовав большинство.

Таким образом, сибиряки прервали победную серию «Металлурга» из восьми матчей. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» 24 января встретится в Казани с местным «Ак Барсом».

Для канадского нападающего «Сибири» Тэйлора Бека игра с «Металлургом» стала 500-й за карьеру в КХЛ. За «Сибирь» легионер выступает с 2022 года и провел 210 игр, что является 14-м результатом в истории клуба среди нападающих.