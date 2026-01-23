Стартуют трехсторонние переговоры России, Украины и США

Россия, Украина и США 23 января проведут переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах, их анонсировал украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Зеленского, это будет первая трехсторонняя встреча такого рода, она продлится два дня, передает The Guardian. Состав делегаций от России, Украины и США пока не раскрывается, как и тематика переговоров.

Прямые переговоры России с Украиной возобновились 16 мая 2025 года, они прошли в Стамбуле. Делегации договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного прекращения огня и пропишет это в деталях.

Второй раунд переговоров Россия и Украина провели также в Стамбуле 2 июня, он прошел в закрытом режиме. Москва представила свой проект меморандума с условиями мира, Украина передала России аналогичный проект.

Третий раунд состоялся 23 июля, стороны обсудили меморандумы, которыми Россия и Украина обменялись в начале июня. В ходе переговоров удалось достичь договоренности об обмене пленными.