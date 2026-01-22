НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

«Почта России» упростила оформление писем и бандеролей

Источник:
Sibnet.ru
166 1
Почта России
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Почта России» упростила операцию оформления писем и бандеролей. Теперь напечатать адресный ярлык со знаком онлайн-оплаты можно в любом почтовом отделении, сообщила пресс-служба компании.

Ранее при оформлении и оплате на сайте писем и бандеролей клиентам необходимо было самостоятельно распечатать адресный ярлык и наклеить его на конверт. Сейчас заказать печать адресного ярлыка можно при онлайн-оформлении отправлений.

Также оператор может сделать это на месте, в отделении. Таким образом, клиентам больше не нужно тратить время на то, чтобы самостоятельно напечатать ярлык — достаточно прийти в любое отделение почты, где это сделает оператор.

Отмечается, что изменения позволят существенно сократить временные затраты и сделать процесс отправки писем и бандеролей максимально комфортным и быстрым.

Еще по теме
Россиянам ограничили выдачу иммиграционных виз США
Рассекречена победительница «Новогоднего миллиарда»
Чечня стала самым безопасным регионом России
ОП призвала продлить работу детских садов до 20.00
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
План блокады Калининграда разработали в НАТО
Лавров предложил переименовать Великобританию
Боец UFC выложил черно-белое фото с сыном Кадырова после слухов о ДТП
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп официально учредил Совет мира
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Нейросеть начнет фильтровать трафик россиян
Человечество достигло «водного банкротства»
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
План блокады Калининграда разработали в НАТО
32
Max покажет предупреждение при звонке с неизвестного номера
31
Экспертов удивил нестандартный способ защиты российских танков
28
Лавров предложил переименовать Великобританию
24
Ким Чен Ын публично раскритиковал и снял с поста министра