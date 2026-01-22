«Почта России» упростила оформление писем и бандеролей

«Почта России» упростила операцию оформления писем и бандеролей. Теперь напечатать адресный ярлык со знаком онлайн-оплаты можно в любом почтовом отделении, сообщила пресс-служба компании.

Ранее при оформлении и оплате на сайте писем и бандеролей клиентам необходимо было самостоятельно распечатать адресный ярлык и наклеить его на конверт. Сейчас заказать печать адресного ярлыка можно при онлайн-оформлении отправлений.

Также оператор может сделать это на месте, в отделении. Таким образом, клиентам больше не нужно тратить время на то, чтобы самостоятельно напечатать ярлык — достаточно прийти в любое отделение почты, где это сделает оператор.

Отмечается, что изменения позволят существенно сократить временные затраты и сделать процесс отправки писем и бандеролей максимально комфортным и быстрым.