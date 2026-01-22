НАВЕРХ
Кошку-призрака запечатлели в Европе. ФОТО

Sibnet.ru
Лесная кошка в Чехии
Фото: © Vladimir Cech

Фотограф дикой природы Владимир Чех сумел запечатлеть в Чехии считавшуюся вымершей лесную кошку.

Кошка-призрак попала в кадр фотоловушки в Доуповских горах Чехии, рассказал Чех BBC.

Лесная, или дикая кошка — хищник из семейства кошачьих, очень похожа на толстую домашнюю кошку, но с более пушистым хвостом и собственным собственным характерным окрасом.

По словам зоолога Ярмилы Кроеровой из Академии наук Чехии, до XVIII века лесная кошка была широко распространена по всей стране. Интенсивное преследование и изменения ландшафта привели к ее исчезновению. Последний достоверно подтвержденный случай относится к 1952 году, когда животное было убито.

Лесная кошка в Чехии
Фото: © Vladimir Cech

На данный момент, в Европе насчитывается порядка 140 тысяч диких кошек, обитающих более чем в двух десятках стран. Изучение этого вида остается крайне сложным. Сходство с домашними кошками часто приводит к ошибкам в идентификации.

Итальянский биолог и фотограф дикой природы Андреа Де Джованни предполагает, что неуловимость дикой кошки кроется в ее непредсказуемом выборе маршрутов: если же звери ходят протоптанным и понятными тропами, то дикая кошка «идет, куда хочет».

