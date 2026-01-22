НАВЕРХ
Искусственный интеллект перескажет отзывы Wildberries

Источник:
Sibnet.ru
79 0
Wildberries
Фото: © Sibnet.ru

Функция «Важное из отзывов» заработала на Wildberries, искусственный интеллект составляет для пользователей краткую сводку из отзывов покупателей, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Пересказ генерируется с помощью нейросети на основе свежих отзывов, выделяя наиболее часто упоминаемые характеристики. Текст автоматически обновляется при появлении новых отзывов, отмечается в сообщении.

Если у товара несколько вариантов, например, размеров или цветов, пересказы формируются отдельно для каждого. В основе функции — адаптированная под формат отзывов ИИ-модель, дополнительно обученная на данных Wildberries.

Компания отметила, что нейросетевые пересказы — новый формат взаимодействия с отзывами, который позволяет быстро выделить главное без необходимости читать десятки или сотни мнений. Пока они работают только в мобильном приложении, однако скоро появятся на сайте.

«Важное из отзывов» не влияет на рейтинг товара, не скрывает отзывы и не заменяет их отображение. Пользователи могут оценить корректность сгенерированного пересказа и при необходимости сообщить о неточностях.

Экономика #Деньги
Обсуждение (0)
