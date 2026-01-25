НАВЕРХ
Врач рассказала о способности ходьбы омолаживать мозг

Ходьба
Фото: © Freepik.com

Наука точно измерила, насколько мозг человека становится моложе при регулярной физической активности, в частности ходьбе, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Ученые наблюдали за 130 здоровыми взрослыми людьми 26–58 лет в течение года. Одни продолжали жить как обычно, а другие выполняли примерно 150 минут аэробных упражнений в неделю — быструю ходьбу, бег, велосипед, кардио.

«Через 12 месяцев выяснилось, что у тех, кто регулярно двигался, биологический возраст мозга снизился примерно на 0,6 года (это около семи месяцев) по сравнению с контрольной группой», — написала Павлова в своем телеграм-канале

По ее словам, возраст мозга оценивали по МРТ с помощью показателя brain-PAD — он показывает, выглядит ли мозг структурно «старше» или «моложе» своего календарного возраста.

«Вероятно, дело в комплексном влиянии движения на кровоток, метаболизм и нейропластичность», пояснила врач.

Она отметила, что речь идет не о марафонах и изнуряющих тренировках. Те самые 150 минут в неделю — это, например: 30 минут быстрой ходьбы пять раз в неделю (та же дорога до работы) или три-четыре умеренные кардиотренировки.

Жизнь #Здоровье
