НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Почему удар по разряженной батарейке оживляет ее

Источник:
Sibnet.ru
320 0
Батарейки
Фото: © Sibnet.ru

Удар по разряженной батарейке вновь заставляет ее выдавать электрическое напряжение. Почему так происходит и как долго так ее можно оживлять?

«При нормальной работе в батарейке происходит химическая реакция между несколькими веществами. Со временем реагирующих элементов становится меньше и напряжение батарейки падает — то есть, она "садится"», — приводит портал «Наука.рф» объяснение профессора Южно-Уральского государственного университета Евгения Соломина.

Но, по его словам, если батарейка перестала выдавать электрическое напряжение недавно (несколько дней, но не месяцев), то при ее деформации (если ее помять или по ней постучать) остатки реагирующих веществ перемешаются, и батарейка может ненадолго снова заработать.

Какие батарейки лучше: срок службы и экономия

Но это временная мера: «увеличивать срок работы посредством ударов или деформаций постоянно не получится. Более того, можно нарушить целостность корпуса, а это уже небезопасно», предупредил профессор. 

Еще по теме
Почему в морозные ночи звезды светят особенно ярко
Почему у бутылок вогнутое дно
Ответы врачей: как научиться не мерзнуть зимой
Почему на морозе краснеет нос
смотреть все
Наука #Интересно
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
Нью-Йорк воссоздали в Minecraft в натуральную величину. ВИДЕО
Запад потребовал от России вернуть царские долги
План блокады Калининграда разработали в НАТО
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Уиткофф назвал визит в Москву «очень важным шагом»
Раскрыты подробности сделки Трампа по Гренландии
Искусственный интеллект перескажет отзывы Wildberries
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
54
План блокады Калининграда разработали в НАТО
32
Max покажет предупреждение при звонке с неизвестного номера
31
Экспертов удивил нестандартный способ защиты российских танков
28
Лавров предложил переименовать Великобританию
23
Ким Чен Ын публично раскритиковал и снял с поста министра