Почему удар по разряженной батарейке оживляет ее

Удар по разряженной батарейке вновь заставляет ее выдавать электрическое напряжение. Почему так происходит и как долго так ее можно оживлять?

«При нормальной работе в батарейке происходит химическая реакция между несколькими веществами. Со временем реагирующих элементов становится меньше и напряжение батарейки падает — то есть, она "садится"», — приводит портал «Наука.рф» объяснение профессора Южно-Уральского государственного университета Евгения Соломина.

Но, по его словам, если батарейка перестала выдавать электрическое напряжение недавно (несколько дней, но не месяцев), то при ее деформации (если ее помять или по ней постучать) остатки реагирующих веществ перемешаются, и батарейка может ненадолго снова заработать.

Но это временная мера: «увеличивать срок работы посредством ударов или деформаций постоянно не получится. Более того, можно нарушить целостность корпуса, а это уже небезопасно», предупредил профессор.