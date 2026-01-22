НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Уиткофф назвал визит в Москву «очень важным шагом»

Источник:
РБК
168 0
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Фото: The White House

Встреча представителей Соединенных Штатов с российским лидером Владимиром Путиным станет «очень важным шагом» в процессе мирного урегулирования на Украине, заявил перед отлетом в Москву спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Я думаю, мы добились большого прогресса. <...> Я собираюсь ненадолго съездить в Москву, я думаю, что было важно, чтобы мы поехали туда», — приводит РБК слова Уиткоффа, сказанные им на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Перспективы завершения российско-украинского конфликта он оценил фразой: «я думаю, мы с этим справимся». Пришло время его закончить, отметил спецпосланник.

По его словам, он должен вылететь в Россию вместе с зятем американского президента Джаредом Кушнером вечером в четверг, 22 января.

Трамп и Зеленский проведут переговоры в центре Европы

Уиткофф уточнил, что встреча организована по запросу российской стороны, и это «очень важный шаг». До переговоров с Путиным американская делегация планирует встретиться с украинскими представителями, а после визита в Москву отправиться в ОАЭ для обсуждения мирного плана на уровне «рабочих групп».

Еще по теме
Раскрыты подробности сделки Трампа по Гренландии
Трамп назвал себя диктатором
Путин оценил стоимость Гренландии
Трамп в Давосе утвердит состав «Совета мира»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
Нью-Йорк воссоздали в Minecraft в натуральную величину. ВИДЕО
Запад потребовал от России вернуть царские долги
План блокады Калининграда разработали в НАТО
Обсуждение (0)
Картина дня
Уиткофф назвал визит в Москву «очень важным шагом»
Раскрыты подробности сделки Трампа по Гренландии
Путин оценил стоимость Гренландии
Трамп назвал себя диктатором
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Wolf Hound

Лишать прав нужно этих толстолобиков!!

AK47PROSecurity

ЗА. А то всякие четырки да приоры уже заколепали.

Wolf Hound

25 лет за 11 жизней? ПОЗОР!!!!!!!!!!

Egorka72

"Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая".