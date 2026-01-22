Уиткофф назвал визит в Москву «очень важным шагом»

Встреча представителей Соединенных Штатов с российским лидером Владимиром Путиным станет «очень важным шагом» в процессе мирного урегулирования на Украине, заявил перед отлетом в Москву спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Я думаю, мы добились большого прогресса. <...> Я собираюсь ненадолго съездить в Москву, я думаю, что было важно, чтобы мы поехали туда», — приводит РБК слова Уиткоффа, сказанные им на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Перспективы завершения российско-украинского конфликта он оценил фразой: «я думаю, мы с этим справимся». Пришло время его закончить, отметил спецпосланник.

По его словам, он должен вылететь в Россию вместе с зятем американского президента Джаредом Кушнером вечером в четверг, 22 января.

Уиткофф уточнил, что встреча организована по запросу российской стороны, и это «очень важный шаг». До переговоров с Путиным американская делегация планирует встретиться с украинскими представителями, а после визита в Москву отправиться в ОАЭ для обсуждения мирного плана на уровне «рабочих групп».