Трамп назвал себя диктатором

Источник:
Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп в Давосе назвал себя «необходимым диктатором». Это противоречит его заявлению год назад.

«Я диктатор. Но иногда диктатор нужен», — сказал Трамп на встрече с бизнесменами выступления на Всемирном экономическом форуме. Видео опубликовала пресс-служба Белого дома.

Президент США рассказывал бизнесменам о своей речи и хороших отзывах о ней, хотя «обычно они говорят, что он «он ужасный диктатор». Трамп объяснил такие оценки «здравым смыслом».

В первый день работы президентом на вопрос о том, считает ли он себя диктатором, Трамп ответил отрицательно. «Я даже не могу себе представить, чтобы меня так называли», — подчеркнул он 21 января 2025 года.

В опросе, проведенном в США в феврале-марте 2025 года, более половины американцев назвали Трампа «опасным диктатором».

