Госдума запретила фотографировать депутатов

«Коммерсантъ»
Заседание Госдумы РФ
Госдума ввела ограничения для работы фотокорреспондентов средств массовой информации, им запретили снимать пленарные заседания.

Журналистам в парламентском зале заседаний раньше были доступны два балкона: один — для фотографов, другой — для федеральных телеканалов. Балкон для фотографов был закрыт для журналистов несколько лет назад, пишет «Коммерсантъ».

После фотокорреспондентов перевели на балкон, предназначенный для работы операторов телеканалов. С 21 января доступ туда для фотографов был закрыт, уточнила пресс-служба нижней палаты.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании публично отчитал фотографов думского пула за стремление «показать депутатов в плохом виде». Кроме этого, парламентариев призвали помнить о возможности попасть на снимок крупным планом.

Претензии у депутатов к фотографам возникли после съемок в первый день пленарного заседания весенней сессии 13 января. Некоторым парламентариям якобы не понравилось, как они выглядели на снимках после новогодних каникул.

