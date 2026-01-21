Роскомнадзор подтвердил замедление Telegram и WhatsApp

Роскомнадзор частично блокирует мессенджеры Telegram и WhatsApp в рамках борьбы с преступностью, сообщила пресс-служба ведомства.

«Иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», — говорится в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что многократно пытался связаться с владельцами мессенджеров, чтобы те приняли меры по борьбе с преступниками. Однако все официальные обращения от Роскомнадзора были проигнорированы.

Telegram и WhatsApp — в числе самых популярных мессенджеров в России, их аудитория превышает 90 миллионов человек.