Трамп попросил кусок льда для «папочки»

Президент США Дональд Трамп назвал Гренландию «куском льда» и попросил НАТО отдать ее Соединенным Штатам ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я прошу о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте, который мог бы сыграть жизненно важную роль в обеспечении мира и защите мира», — сказал Трамп, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

Он заявил о намерении немедленно начать переговоры о приобретении острова и напомнил, что в Североатлантическом альянсе его называют «папочкой». Трамп подчеркнул, что США будут благодарны в случае приобретения Гренландии, однако в случае отказа «запомнят» это.

Американский лидер предупредил, что в случае потенциальной войны над Гренландией «будут летать ракеты», однако защитить остров США смогут только в случае передаче им данной территории.

«Только Соединенные Штаты могут защитить этот гигантский массив суши, этот гигантский кусок льда, развивать его и улучшать, и сделать так, чтобы это было хорошо для Европы», — подытожил Трамп.