Трамп раскрыл желание Путина заключить сделку

Источник:
Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Фото: © White House

Президент России Владимир Путин «хочет заключить сделку», чтобы урегулировать конфликт на Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Я общаюсь с президентом Путиным, он хочет заключить сделку», — отметил президент США в ходе своего публичного выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает агентство Reuters.

Трамп также выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский также будет готов к мирным переговорам с Россией и анонсировал свою встречу с украинским лидером в рамках форума.

Президент США подчеркнул, что стремится помочь с разрешением конфликта исключительно ради прекращения гибели людей, но над мирным урегулированием также должна работать Европа.

