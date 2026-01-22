Шпионский триллер «Левша» на основе одноименной повести Николая Лескова с Юрием Колокольниковым и Федором Федотовым в главных ролях выходит в российский прокат в четверг, 22 января.

Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огареву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы.

Режиссер — Владимир Беседин, стоявший у истоков киновселенной «Майор Гром». В главных ролях, помимо Колокольникова и Федотова, Ян Цапник, Алексей Гуськов и Леонела Мантурова, дочь вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова.

«Я хотел бы, чтобы наш фильм мог породить образы, которые выйдут далеко за его рамки и полюбятся зрителям, станут поп-культурным явлением, как, например, DeLorean в «Назад в будущее». У нас запоминающиеся персонажи с яркими персонифицирующими деталями», — говорил Беседин порталу «Кинопоиск».