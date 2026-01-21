Муфтий Москвы рассказал про вселение джиннов

Джинны могут вселиться в тех, кто духовно истощается, грешит и пренебрегает совершением молитвы-намаза, заявил председатель Совета улемов Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«Когда человек духовно истощается, совершает те или иные грехи, те или иные проступки, то совершает намаз, то не совершает намаз — все-таки джинны имеют серьезное влияние на человека и, может быть, могут в него вселиться», — написал муфтий в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что джинны после вселения начинают вести свою деструктивную работу внутри человека, порой приводя даже к его смерти и очень серьезным болезням. Муфтий также подчеркнул, что лично был свидетелем одержимости человека джиннами.

Джинны — духи в арабской мифологии. Согласно вероучению ислама, джинны были созданы из чистого бездымного пламени и живут параллельно с людьми. При этом часть мусульманских богословов не считают, что вселение джиннов в людей возможно.