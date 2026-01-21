НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Муфтий Москвы рассказал про вселение джиннов

Источник:
Sibnet.ru
172 4
Джинн
Фото: Albert Letchford

Джинны могут вселиться в тех, кто духовно истощается, грешит и пренебрегает совершением молитвы-намаза, заявил председатель Совета улемов Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

«Когда человек духовно истощается, совершает те или иные грехи, те или иные проступки, то совершает намаз, то не совершает намаз — все-таки джинны имеют серьезное влияние на человека и, может быть, могут в него вселиться», — написал муфтий в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что джинны после вселения начинают вести свою деструктивную работу внутри человека, порой приводя даже к его смерти и очень серьезным болезням. Муфтий также подчеркнул, что лично был свидетелем одержимости человека джиннами.

Джинны — духи в арабской мифологии. Согласно вероучению ислама, джинны были созданы из чистого бездымного пламени и живут параллельно с людьми. При этом часть мусульманских богословов не считают, что вселение джиннов в людей возможно.

Еще по теме
В минус 34: аномально холодные крещенские купания
Можно ли пить святую крещенскую воду
Когда набирать святую воду на Крещение
Путин встретил Рождество вместе с военными
смотреть все
Жизнь #Религия
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
Запад потребовал от России вернуть царские долги
Ученые переместили Южный полюс
Нью-Йорк воссоздали в Minecraft в натуральную величину. ВИДЕО
Обсуждение (4)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Wolf Hound

Лишать прав нужно этих толстолобиков!!

AK47PROSecurity

ЗА. А то всякие четырки да приоры уже заколепали.

qseft

Да какая РосГвардия?Сибнетовских патриотов собрать и отправить на фронт, а то они за компами патриотизмом...

Wolf Hound

25 лет за 11 жизней? ПОЗОР!!!!!!!!!!