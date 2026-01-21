Трудовой договор разрешат подписывать в Max

Мессенджер Max начнут использовать для электронного взаимодействия между работником и работодателем, соответствующие поправки в Трудовой кодекс подготовил Минтруд. Планируется, что они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Согласно законопроекту, Max интегрируют с информационными системами работодателей, а также с государственной цифровой платформой «Работа в России». Соответствующие положения предлагается закрепить в статье 22.3 ТК РФ, пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Работодатели смогут направлять сотрудникам запрошенные документы и их копии, а также предоставлять доступ к материалам, подписанным простой электронной подписью. Сейчас аналогичные функции реализуются через личный кабинет на «Госуслугах».

Кроме этого, поправки разрешат заключение трудовых договоров и дополнительных соглашений о дистанционной работе с применением неквалифицированной электронной подписи работника через мессенджер Max.