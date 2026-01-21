Школьников в России станут обучать управлению дронами

Российских школьников станут обучать сборке дронов и управлению ими на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР), следует из документов правительства РФ.

Кабмин утвердил перечни средств обучения для школьных кабинетов ОБЗР, они включают почти 90 разных предметов — от макетов оружия и средств оказания первой помощи до солдатского котелка, палатки и прибора ночного видения, приводит РИА Новости содержание документов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Революция дронов: новые правила войны

Помимо этого, в перечне есть комплекты учебно-методических материалов по беспилотным летательным аппаратам, комплект для разработки БПЛА, программно-аппаратный комплекс для пилотирования беспилотного воздушного судна, комплект дрон-конструктор и программное обеспечение для аэрогонок.

В список также включены «базовый набор учебного беспилотного летательного аппарата с возможностью обучения основам программирования и пилотирования с помощью пульта управления или смартфона».