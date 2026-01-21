Почему в морозные ночи звезды светят особенно ярко

Зимой звезды святят гораздо ярче, чем летом — и это не иллюзия. Насыщенность звездного свечения в зимние ночи объясняется тремя причинами.

Звезды на зимнем ночном небе действительно ярче и их заметно больше. Во-первых, на зрительное восприятие влияет фон неба. Зимой он гораздо темнее. Летом значительная часть ночи — это сумерки. На сумеречном летнем небе звезды выглядят бледнее.

Во-вторых, морозной зимой прозрачней воздух. В нем меньше влаги, пыли и аэрозолей, что улучшает четкость изображения.

В-третьих, летом Земля обращена к яркому центру Млечного Пути. Тогда взору открываются звездные скопления и галактическая пыль. Это придает летнему небу туманный оттенок. Зимой взгляд направлен на «окраины» галактики, где отдельные звезды выделятся ярким светом на более темном фоне.

Звезды зимой не становятся ярче сами по себе, но условия наблюдения значительно улучшаются, позволяя их четко различать их на небе.