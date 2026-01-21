Госдума обсудит самозапрет на платежи в компьютерных играх

Государственная Дума рассмотрит возможность устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх для россиян, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Обсуждается тема предоставления гражданам возможности устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх. По информации МВД, за 10 месяцев 2025 года зафиксировано порядка 1 тысячи преступлений против собственности, совершенных в игровых онлайн-сообществах», — написал Володин в своем канале в Max.

По его словам, как правило, речь идет о хищении средств в результате мошеннических схем и краже виртуального имущества. Чаще всего потерпевшими становятся несовершеннолетние. Совокупный ущерб от киберпреступлений против детей превышает 850 миллионов рублей, при этом более половины краж совершается через игровые платформы, добавил спикер Госдумы.

Как работает самозапрет на кредиты

«Введение добровольного самозапрета на платежи в компьютерных играх позволит защитить людей от противоправных действий. В первую очередь - уберечь подростков от излишних трат в онлайн-играх, которые могут быть совершены под воздействием мошенников», — заключил Володин.