Трусова подтвердила возвращение в большой спорт

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова (Игнатова) подтвердила, что возвращается в большой спорт и будет делать это под руководством Этери Тутберидзе.

«Я много лет тренировалась у нее, с ней комфортнее. Когда с ней выходишь на старт, ты будто под защитой. Как будто щит висит на всех. Ни с кем у меня так не было», — рассказала Трусова в видео на своем YouTube-канале.

Фигуристка поделилась, что хочет исполнить мечту, но не стала называть ее.

По данным близкого к ситуации источника РИА Новости, Трусова возобновляет карьеру ради участия в Олимпиаде-2030, где намерена побороться за золото.

Трусова включена в предварительный состав участников чемпионата России по прыжкам, который пройдет 31 января — 1 февраля в Москве.

В Пекине в 2022 году Трусова первой в истории Игр смогла в произвольной программе исполнить сразу пять четверных прыжков. На Олимпиаде она взяла серебро. Фигуристка также является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным призером чемпионатов Европы.

В 2024 году Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и взяла его фамилию. В августе 2025-го спортсменка родила сына Михаила. Она не выступала на соревнованиях с сезона 2022/23.