Почему у бутылок вогнутое дно

Многие обращают внимание на вогнутое дно у стеклянных бутылок с напитками. Разбираемся, откуда взялась такая традиция.

Углубление на дне бутылки имеет свое официальное имя — пунт. Форма и размер углубления могут различаться в зависимости от типа бутылки и напитка. Самая глубокая выемка обычно у бутылок с игристым вином.

Стеклянные бутылки вошли в обиход в 30-х годах XVII столетия, первоначально в них разливали исключительно вино. Процесс их изготовления был ручным — при такой формовке добиться идеально плоского донышка было невозможно.

Чтобы бутылки были устойчивыми, стеклодувы намеренно делали дно вогнутым, ведь круглое ребро сделать ровным было намного проще. Кроме этого, бутылки с углублением удобно транспортировать, вставив горлышко одной в углубление на дне другой.

Еще одно преимущество — вогнутое дно бутылки обладает большей прочностью по сравнению с плоским, ведь благодаря нему увеличивается площадь соприкосновения стекла с напитком, что значительно снижает давление на поверхность.

При этом внутреннее углубление по краям донышка служило местом скопления осадка, что сохраняло прозрачность и привлекательность вина. Прием первых стеклодувов оказался таким удачным, что почти все современные бутылки продолжают выпускаться с вогнутым дном.