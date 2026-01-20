Правила авиаперелетов изменятся в России

Пассажир в России сможет потребовать возврат денежных средств при задержке авиарейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете. Новые нормы утверждены приказом Минтранса России №341 и вступят в силу с 1 марта.

Документ обязывает авиаперевозчиков заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата средств. Эти требования распространяются в том числе на случаи болезни и другие вынужденные обстоятельства.

Правила вводят конкретный временной порог задержки рейса — более 30 минут от времени, указанного в билете. При таком отклонении пассажир получает право на возврат денежных средств.

Кроме того, в новых правилах детально прописано, когда авиакомпания должна накормить и напоить: воду — предложить через час после двухчасовой задержки, еду — через два часа после четырехчасовой.

Изменения также затрагивают перевозку семей. Авиакомпании обязаны предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту без дополнительной платы, родителям больше не придется волноваться о том, что ребенок окажется в другом ряду.