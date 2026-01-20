Новый закон защитит покупателей квартир от «эффекта Долиной»

Госдума рассмотрит законопроект, направленный на защиту прав покупателей недвижимости при оспаривании сделок продавцами, оказавшимися под влиянием мошенников. Соответствующий документ опубликован на портале системы «Законотворчество».

«Законопроект направлен на устранение законодательного пробела при признании сделок недействительными с нарушением прав покупателей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Речь идет об оспаривании сделок, совершенных под влиянием обмана третьими лицами («случай Долиной»). Этот недостаток закона используется введенными в заблуждение продавцами, чтобы оспорить сделку после получения денег от покупателя.

Законопроект вносит новое положение в Гражданский кодекс РФ, согласно которому если покупатель не знал, что продавец действует под влиянием третьих лиц, признать сделку недействительной нельзя.

«Это позволит искоренить судебную практику, когда покупатель обязан убеждать суд в своей добросовестности вместо продавца, не проявившего должной осторожности и осмотрительности при совершении сделки», — подчеркивают авторы инициативы.

Введение презумпции невиновности покупателей кардинально изменит подход судов к оспариванию сделок. Покупателям не придется доказывать свою добросовестность. Вместо этого продавцы должны будут доказать, что покупатель знал или должен был знать об обмане.