Франция в среду, 21 января соберет глав министров финансов «Большой семерки», чтобы обсудить угрозы президента США Дональда Трампа в адрес европейских стран.

Ранее Трамп объявил о введении десятипроцентной таможенной пошлины для Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня тариф возрастет до 25%. Он отметил, что страны будут платить пошлину до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о продаже Гренландии США.

Министр финансов Франции Ролан Лескюр рассказал, что ожидает на саммите «откровенный разговор». «Встреча, разумеется, нужна, чтобы обсудить повестку G7, но также и для того, чтобы провести откровенный разговор со всеми членами G7, включая США, по поводу этой прискорбной ситуации», — приводит РБК слова министра.

Пока Евросоюз рассматривает в качестве ответа на угрозу Трампа введение тарифов на импорт американских товаров. Париж и Берлин координируют совместный ответ. Но большинство стран ЕС призывают к диалогу с Трампом.

В состав G7 входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, США и Франция.