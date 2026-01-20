НАВЕРХ
Человек и космос
Рекордный радиационный шторм ударил по Земле

Источник:
Sibnet.ru
329 1

Сильнейший в XXI веке радиационный шторм уровня S4 прошел в ночь на 20 января в окрестностях Земли, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Максимальные значения плотности солнечных протонов были достигнуты вчера в 22.15 по московскому времени и составили 37 000 единиц pfu (proton flux unit)», — говорится в сообщении астрономов.

Предыдущий рекорд принадлежал событию 6 ноября 2001 года, когда плотность солнечных протонов достигла 31 700 pfu. Радиационный шторм возникает после вспышек на Солнце, когда потоки заряженных частиц разгоняются до десятков тысяч километров в секунду.

Радиационный шторм вызвал мощную магнитную бурю четвертого уровня, которая стала самой сильной в январе 2026 года. Аномальное событие вызвало сильные полярные сияния, которые можно было наблюдать на территории России до широты около 40 градусов.

Для оценки серьезности радиационного шторма используется пятиуровневая система, которую называют шкалой S. Согласно ей, шторму присваивается значение от S1 до S5, где S1 — самый низкий, а S5 — экстремально высокий уровень опасности.

При этом уровень S5 существует только теоретически, за современную историю наблюдений он ни разу не достигался. За всю историю наблюдений с 1976 года крупнейшим остается событие 24 марта 1991 года с 43 000 pfu.

