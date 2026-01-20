Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ

Молдавия начала процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ, которые позволят ей выйти из состава организации, сообщил вице-премьер республики Михай Попшой.

«Молдова начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений, которые лежат в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств, — Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения», — сказал Попшой в эфире «Радио Молдова».

Он уточнил, что после официальной отмены соглашений Молдавия юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше. Эти документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения.

Правительство Молдавии в ноябре 2025 года одобрило денонсацию семи соглашений СНГ, включая соглашение о безвизовых поездках граждан стран СНГ. Молдавия игнорирует заседания СНГ с 2022 года.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — региональная организация, куда в настоящее время входят девять стран бывшего СССР: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.