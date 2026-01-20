НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ

Источник:
Sibnet.ru
426 0
Флаг Молдовы и РФ
Фото: © пресс-служба правительства РФ

Молдавия начала процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ, которые позволят ей выйти из состава организации, сообщил вице-премьер республики Михай Попшой.

«Молдова начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений, которые лежат в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств, — Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения», — сказал Попшой в эфире «Радио Молдова».

Он уточнил, что после официальной отмены соглашений Молдавия юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше. Эти документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения.

Правительство Молдавии в ноябре 2025 года одобрило денонсацию семи соглашений СНГ, включая соглашение о безвизовых поездках граждан стран СНГ. Молдавия игнорирует заседания СНГ с 2022 года.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — региональная организация, куда в настоящее время входят девять стран бывшего СССР: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Еще по теме
Лавров предложил переименовать Великобританию
Лавров заявил о возможности разрушения НАТО
Трамп отказался встречаться с Зеленским в Давосе
Ким Чен Ын публично раскритиковал и снял с поста министра
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Правильный автопрогрев: как в морозы не убить двигатель
Минфин начнет большую распродажу валюты и золота
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
Когда в Сибири закончатся аномальные морозы
Обсуждение (0)
Картина дня
Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ
Новый закон защитит покупателей квартир от «эффекта Долиной»
Лавров предложил переименовать Великобританию
Рекордный радиационный шторм ударил по Земле
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: экстремальные снегопады на Камчатке
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Аномально холодные крещенские купания. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

mosquito__2010

т.е. мои слова абсолютно верны а твой позорный слив подтверждает это. ок.

physx

А как должно быть? Спрашиваю тебя как эксперта.

qseft

Да какая РосГвардия?Сибнетовских патриотов собрать и отправить на фронт, а то они за компами патриотизмом...

mosquito__2010

т.е. запад намеренно развязывал и развязал противостояние с россией своим расширением нато на восток...