Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год

Рособрнадзор опубликовал список учебных предметов и минимальные баллы по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в 2026 году.

Для получения аттестата российским школьникам необходимо сдать русский язык минимум на 24 балла, а также математику базового уровня. Для последующего поступления в ВУЗ требуется набрать 36 баллов по русскому языку, по профильной математике минимум — 27 баллов.

Из предметов по выбору самый высокий порог установлен для сдачи обществознания — 42 балла. Для информатики — 40 баллов, географии — 37 баллов, для биологии, физики и химии — 36 баллов, по истории и литературе — 32 балла, по профильной математике — 27, а по иностранным языкам — 22 балла.

Минимальные баллы ЕГЭ для абитуриентов утверждаются Минобрнауки для подведомственных ему высших учебных заведений (это значительная часть вузов страны).

Вузы, подчиненные другим ведомствам, могут устанавливать свои минимальные пороги. В свою очередь минимальные баллы для получения аттестата утверждаются Рособрнадзором, и они ниже, чем для поступления в вузы Минобрнауки.