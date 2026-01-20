НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год

Источник:
Sibnet.ru
196 0
ЕГЭ
Фото: © Sibnet.ru

Рособрнадзор опубликовал список учебных предметов и минимальные баллы по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) в 2026 году.

Для получения аттестата российским школьникам необходимо сдать русский язык минимум на 24 балла, а также математику базового уровня. Для последующего поступления в ВУЗ требуется набрать 36 баллов по русскому языку, по профильной математике минимум — 27 баллов.

Из предметов по выбору самый высокий порог установлен для сдачи обществознания — 42 балла. Для информатики — 40 баллов, географии — 37 баллов, для биологии, физики и химии — 36 баллов, по истории и литературе — 32 балла, по профильной математике — 27, а по иностранным языкам — 22 балла.

Минимальные баллы ЕГЭ для абитуриентов утверждаются Минобрнауки для подведомственных ему высших учебных заведений (это значительная часть вузов страны).

Вузы, подчиненные другим ведомствам, могут устанавливать свои минимальные пороги. В свою очередь минимальные баллы для получения аттестата утверждаются Рособрнадзором, и они ниже, чем для поступления в вузы Минобрнауки.

Еще по теме
ОП призвала продлить работу детских садов до 20.00
Определен срок возвращения оценок за поведение в школах
Минобрнауки обновило правила поступления в вузы
Самое популярное слово в русском языке запретили в сочинениях ЕГЭ
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Правильный автопрогрев: как в морозы не убить двигатель
Минфин начнет большую распродажу валюты и золота
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
Когда в Сибири закончатся аномальные морозы
Обсуждение (0)
Картина дня
Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ
Новый закон защитит покупателей квартир от «эффекта Долиной»
Лавров предложил переименовать Великобританию
Рекордный радиационный шторм ударил по Земле
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: экстремальные снегопады на Камчатке
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Аномально холодные крещенские купания. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

mosquito__2010

т.е. мои слова абсолютно верны а твой позорный слив подтверждает это. ок.

physx

А как должно быть? Спрашиваю тебя как эксперта.

qseft

Да какая РосГвардия?Сибнетовских патриотов собрать и отправить на фронт, а то они за компами патриотизмом...

mosquito__2010

т.е. запад намеренно развязывал и развязал противостояние с россией своим расширением нато на восток...