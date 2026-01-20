Трамп отказался встречаться с Зеленским в Давосе

Президент США Дональд Трамп избегает контактов с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях международного экономического форума в Давосе, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома», — рассказал эксперт по внешней политике из Белого дома.

Зеленский считает, что выгоды от встреч с Трампом перевешивают издержки: «и если он не будет взаимодействовать с американским лидером, то этим займутся другие», — сказал один из собеседников издания.

После последней встречи с президентом США в конце декабря Зеленский утверждал, что стороны согласовали гарантии безопасности для Украины на 100%. Но позднее Трамп назвал президента Украины главным препятствием на пути к миру.