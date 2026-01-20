НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп отказался встречаться с Зеленским в Давосе

Источник:
Politico
480 4
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Президент США Дональд Трамп избегает контактов с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях международного экономического форума в Давосе, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома», — рассказал эксперт по внешней политике из Белого дома.

Зеленский считает, что выгоды от встреч с Трампом перевешивают издержки: «и если он не будет взаимодействовать с американским лидером, то этим займутся другие», — сказал один из собеседников издания.

После последней встречи с президентом США в конце декабря Зеленский утверждал, что стороны согласовали гарантии безопасности для Украины на 100%. Но позднее Трамп назвал президента Украины главным препятствием на пути к миру.

Еще по теме
Лавров заявил о возможности разрушения НАТО
Ким Чен Ын публично раскритиковал и снял с поста министра
Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США
Трамп пригласил Путина в Совет мира
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Правильный автопрогрев: как в морозы не убить двигатель
Минфин начнет большую распродажу валюты и золота
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
Когда в Сибири закончатся аномальные морозы
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Завалило по крышу: экстремальные снегопады на Камчатке
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Аномально холодные крещенские купания. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

qseft

Да какая РосГвардия?Сибнетовских патриотов собрать и отправить на фронт, а то они за компами патриотизмом...

mosquito__2010

т.е. мои слова абсолютно верны а твой позорный слив подтверждает это. ок.

physx

А как должно быть? Спрашиваю тебя как эксперта.

mosquito__2010

т.е. запад намеренно развязывал и развязал противостояние с россией своим расширением нато на восток...