Новая комета станет видна землянам

Sibnet.ru
Комета C/2024 E1 Wierzchos
Фото: © NASA

Комета C/2024 E1 Wierzchos 20 января 2026 года подойдет к Солнцу на минимальное расстояние примерно в 85 миллионов километров, сообщает NASA.

Ожидается, что яркость кометы из-за приближения к звезде достигнет 5-й звездной величины — ее можно будет разглядеть даже в обычный бинокль. Однако увидеть космическую странницу смогут только обитатели Южного полушария.

C/2024 E1 Wierzchos — комета из облака Оорта, открытая 3 марта 2024 года. Его орбитальный период составляет миллионы лет, поэтому после наблюдаемого в данный момент сближения с Землей и Солнцем человечество больше не сможет ее увидеть.

По оценкам астрономов, размер ее ядра составляет около десяти километров, ее хвост состоит из углекислого газа. Через несколько месяцев комета удалится от Земли на расстояние более 400 миллионов километров.

Как устроена комета?
Наука #Космос
